Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) is de beoogde nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de KU Leuven. Die raad droeg Thyssen voor als enige kandidaat-opvolger voor Herman Daems. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag.

Het advies gaat nu naar de Inrichtende Overheid, waar een definitieve goedkeuring wacht op 7 november. Aangezien Thyssen de enige kandidaat is voor de functie, is de beslissing in feite al genomen.

Thyssen ...