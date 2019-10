Berge verlost Racing in slotseconde

KRC Genk leek woensdagavond tot diep in blessuretijd op weg naar zijn tweede thuisnederlaag van het seizoen. Tot Sander Berge de 2-2 diep in blessuretijd heerlijk voorbij Bolat poeierde. Racing werd zo beloond voor de vechtlust die het in de slotfase toonde. Het voetbal, dat moet nog altijd beter.