STVV erop en erover in slot, met dank aan Boli en Suzuki

Mechelen is niet langer vervloekte grond voor STVV. Tien jaar na de vorige zege konden de Kanaries eindelijk nog eens drie punten meegraaien uit het AFAS Stadion. Dit na een tumultueuze match waarin ook de VAR een hartelijk maar correct woordje meesprak. De bezoekers werden beloond voor hun lef en zetten in de slotfase een 1-0 achterstand om in een 1-2-zege dankzij Boli en Suzuki. Een opdoffer voor Wouter Vrancken, die zijn opmars met KV door zijn gouwgenoten gefnuikt ziet.