Megastunt voor Achel: Limburgers verrassen Roeselare

Knack Roeselare heeft de Hel van het Noorden niet overleefd. In de heenwedstrijd van de kwartfinale in de beker ging het in Achel met de billen bloot, het werd 3-1. Achel zag haar werk beloond en genoot met volle teugen van een megastunt. Het heeft een onwaarschijnlijke halve finale nog steeds in het vizier.