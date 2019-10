Op 19 november zwaaien de deuren open van De Nachtuiltjes in Alken, de eerste avond- en nachtopvang in Limburg. Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen er (met uitzondering van zondag) terecht tussen 18 uur en 9 uur. “Dagopvang is er al zoveel. Ik wou eens iets anders”, zegt Hanne Briers (34).