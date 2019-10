Hoei maakt zich op voor een ouderwets vettige Condrozrally met de Belgische kroon als inzet. Titelverdediger Kris Princen gaat als leider van start, maar Adrian Fernémont is de man in vorm en Sébastien Bédoret maakt mathematisch ook nog een kans. “De aanval is de beste verdediging”, predikt Princen.