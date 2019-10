Gert Verhulst was woedend op James Cooke na onthulling in ‘De Slimste Mens’

Astrid Stockman moet nog een keer een aflevering overleven en ze wordt de sterkste speler van dit seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ tot nog toe. Kan nieuwkomer Bart Raes daar wat tegenin brengen? We verwelkomen ook een olijk duo in de jury: James Cooke heeft zijn beste vriend Gert Verhulst meegebracht. Al lag die vriendschap bijna in stukken, door een intieme onthulling in … ‘De Slimste Mens ter Wereld’.