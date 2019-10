Vijf conclusies in aanloop naar finale Engeland - Zuid-Afrika

Zaterdagochtend 10 uur Belgische tijd vindt in Yokohama de finale van het WK Rugby plaats. Zuid-Afrika gaat tachtig minuten in de clinch met Engeland, dat titelverdediger Nieuw-Zeeland wipte met 19-7. Pakken de ‘Springbokken’ na 1995 en 2007 hun derde wereldtitel, of winnen de Engelsen hun tweede Webb Ellis Cup sinds 2003? Antwoord: zaterdag omstreeks het middaguur.