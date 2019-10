WashingtonVandaag stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het publiek maken van de verhoren in het impeachmentonderzoek tegen president Trump. Daarin getuigde deze week een Witte-Huis-insider dat er bezwarende passages ontbraken in het transcript van het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelenski waarmee de zaak begon.