In het gehucht ’t Reselt in Rotem staan de bulldozers klaar voor de afbraak van het laatste volkscafé, dat ook de naam ’t Reselt draagt. “Mijn moeder was uitbaatster van het café sinds 1985”, weet Mia Schreurs (64). “Zelf heb ik met mijn echtgenoot Valentin Vaesen (64) café ’t Reselt 20 jaar gerund.”