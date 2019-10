22 jaar, 1m65 en 56 kilogram: het ‘Beertje van Bavikhove’ peuzelt met gemak al zijn concurrenten in het veld op. In afwachting van zondag, wanneer hij de strijd aangaat met Mathieu van der Poel, is Eli Iserbyt ook op de Koppenberg de te kloppen man. Rudi Van De Sompel, al acht jaar zijn coach, ontleedt het fenomeen van dit veldritseizoen. “Zijn jaar kan nu al niet meer stuk.”