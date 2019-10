Walter De Donder na de heisa: “Ik zou de boodschap meteen herhalen”

“Over de verwoording kan je discussiëren, maar ik zou de boodschap meteen herhalen.” Na een dag vol kritiek blijft Walter De Donder achter zijn uitspraken over integratie staan. De bekendste kop van alle zeven de kandidaat-voorzitters bij CD&V had hij al, de meest uitgesproken mening nu ook. “Als ik enkel een positief verhaal wil brengen, was ik beter de nieuwe Phil Bosmans geworden.”