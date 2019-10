Een 23-jarige Belgische moeder en haar twee kinderen van anderhalf en drie jaar oud moeten binnen 75 dagen door ons land worden teruggehaald uit Syrië. Dit heeft een rechter in kort geding vandaag beslist in Brussel.

Belgische Hafsa Sliti (23) zit met haar twee kinderen in het kamp Al-Roj. Het kamp is nu in handen van de Koerdische SDF, maar ligt in de zone die Turkije wil veroveren in Syrië.

Sliti volgde haar extremistische ...