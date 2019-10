Aantal begrafenisondernemers neemt toe

Het aantal begrafenisondernemers in België neemt jaar na jaar toe. Van 2014 tot 2018 groeide hun aantal van 797 tot 862, een stijging van 8,2 procent. Dat meldt ondernemersorganisatie NSZ woensdag, op basis van cijfers van Statbel.

“Familiebedrijven, met minder dan 10 personen, vormen nog steeds de overgrote meerderheid”, zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws in een persbericht. “Toch zien we dat de omvang van de bedrijven geleidelijk aan toeneemt. Wat vooral opvalt is dat grote spelers, meestal uit de verzekeringswereld, kleinere zaken overnemen. Dit is een wereldwijde trend.”

Volgens het NSZ kiezen zes op de tien Belgen voor crematie op hun begrafenis. Ook dat is een aanzienlijke stijging. In 2007 kozen 45.000 personen voor crematie, in 2018 waren dat er 66.000. “Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de regio’s. Zo wordt meer dan 70 procent van de Vlamingen gecremeerd, tegenover iets meer dan 40 procent van de Walen.”

Het NSZ merkt ook op dat er steeds vaker voor biologisch afbreekbare kisten wordt gekozen, gemaakt uit karton of riet. Ook bieden begrafenisondernemers meer mogelijkheden dan vroeger om een ceremonie te houden in plaats van een gelovige dienst.