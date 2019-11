Maaike Cafmeyer: “Mijn kunde doet vaak niet ter zake, het draait om mijn snoet”

Maak kennis met de serieuze Maaike. Met ‘De Twaalf’ heeft “eeuwige grapjesvogel” Maaike Cafmeyer (46) eindelijk die dramatische hoofdrol beet, meteen op zondagavond. Dus dringt zich een gesprek op: over de perceptie tegen hebben, over de kracht van humor, en dat het niet steeds om te lachen is. “Als vrouwelijke actrice kan je blijkbaar nooit buiten je uiterlijk, zelfs niet met al je kunde.”