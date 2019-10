Wat een pechvogel. De piloot filmde vol enthousiasme zijn vlucht met een iPhone in de ene hand en de GoPro-camera in de andere terwijl hij met een vliegtuigje met een open dak vloog. Toen hij zijn telefoon iets te dicht bij de rand van het raam liet komen, werd de iPhone in een fractie van een seconde uit zijn hand en in de wolken gezogen. De teleurgestelde en beteuterde blik in zijn ogen zorgt voor hilariteit bij de kijkers.