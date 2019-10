Bewoners uit de Hemelsveldstraat in Alken hebben vorige week een inbreker betrapt in een huis. Tijdens een schermutseling met de dader raakten de buren gewond. De dief kon ontkomen maar de politie heeft de 38-jarige uit Sint-Truiden even later ingerekend.

Na verhoor en onderzoek is de Truienaar aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. De inbreker had juwelen gestolen uit een huis in de Hemelsveldstraat in Alken. Buren betrapten de man in het huis ...