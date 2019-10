STVV krijgt toch vergoeding voor transfer De Sart naar Antwerp

De betwiste overgang van Alexis De Sart van STVV naar Antwerp krijgt toch nog een staartje. De Great Old is alsnog bereid om een vergoeding te betalen voor de 22-jarige middenvelder, die in de zomer zijn transfer forceerde. Daarmee is een rechtszaak van de baan. “We zijn met Antwerp overeengekomen om geen bedrag te communiceren, maar wij zijn tevreden over de regeling die uit de bus is gekomen”, zegt STVV-voorzitter David Meekers.