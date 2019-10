Geen zesdaagse van Kopenhagen in 2020

Foto: FrontzoneSport via Getty Images

Er zal begin februari 2020 geen 57e editie van de Zesdaagse van Kopenhagen worden georganiseerd. Michael Sandstod, verantwoordelijke van de wedstrijd in de Deense hoofdstad, maakte het nieuws woensdag bekend.

“Ik kan de zesdaagse om persoonlijke redenen niet organiseren”, schreef Sandstod in een kort bericht op Facebook.

Begin dit jaar wonnen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw de titel in de Ballerup Arena. In 2018 was De Ketele de beste aan de zijde van de Deen Michael Morkov.

Van 12 tot 17 november vindt in het Gentse Kuipke de 79e Zesdaagse Vlaanderen-Gent plaats.