In België downloadt nog altijd een op de drie jongeren bewust illegaal

Hasselt -

Ondanks de populariteit van Netflix en Spotify heeft een op de drie Belgische jongeren (31%) afgelopen jaar nog bewust illegaal muziek, films, tv-series of games gedownload of gestreamd. Daarmee zit ons land bij de ‘stoutste’ leerlingen van de klas, want het Europese gemiddelde bedraagt maar 21%. En op de zeven Belgische jongeren kocht in 2019 ook bewust namaakgoederen online.