ROYALS. Koningin Máxima speelt van Roodkapje en een huishoudtip van de Queen

De prijs voor meest opvallende outfit onder de royals ging deze week naar de Nederlandse koningin Máxima. Ze verwelkomde de Poolse president in een volledig rood ensemble. Van de Queen kwamen we dan weer te weten dat ze zelfs iemand in dienst heeft om haar schoenen in te lopen. Alle nieuwtjes en roddels uit adellijke krijgen op een rij.

We kwamen deze week iets bijzonders te weten over Queen Elizabeth dankzij het boek ‘The other side of the coin: the Queen’ van haar naaister Angela Kelly. Die schrijft dat zij de schoenen inloopt van de Britse koningin. Geen geknelde tenen of pijnlijke blaren dus voor de 93-jarige monarch. “De Queen heeft erg weinig tijd voor privémomenten en dus ook helemaal geen tijd om haar schoenen in te lopen. Omdat we dezelfde schoenmaat hebben, was dit de meest logische oplossing”, schrijft ze. Daarnaast verklapte Kelly ook dat de diamanten van de kroonjuwelen schitterend worden gehouden met een mengeling van gin en water. Do try this at home!

Sinds de uitspraken van prins Harry over de ietwat stroever lopende relatie met zijn broer William, hebben de twee zich niet meer samen in het openbaar vertoond. Daar komt binnenkort verandering in. William, Kate, Harry en Meghan zullen volgens welingelichte bronnen allen aanwezig zijn bij de herdenking op Remembrance Day op 10 november. Vorig jaar waren ze ook allemaal van de partij in Westminster Abbey. Het vorige officiële evenement dat de broers samen bijwoonden, was het doopsel van Archie en dat dateert al van juli. Daarnaast werden ze enkel nog eens samen gezien bij een partijtje polo, de lievelingssport van beide heren.

En de vraag die opduikt, net zoals vorig jaar tijdens de vermoedelijke vete tussen Kate Middleton en Meghan Markle: hoe gaan prins Harry en zijn vrouw Kerstmis en Nieuwjaar vieren? Volgens een 'welingelichte' bron willen de hertog en hertogin het rustig aanpakken en wordt familie hun "topprioriteit". Zo zouden ze volgens geruchten vooral momenten willen beleven met Doria Ragland, de mama van Markle, in Los Angeles. Wellicht wordt het ook baby Archie's eerste Thanksgiving in de Verenigde Staten.



De Nederlandse koningin Máxima speelde deze week voor Roodkapje (met een zwart hoedje). Voor het bezoek van de Poolse president Andrzej Duda en zijn vrouw had ze namelijk een volledig rood ensemble aangetrokken. Een knipoog naar een van de kleuren van de Poolse vlag. Het ging om een opvallende rode mantel. De jas is van de hand van Edouard Vermeulen van het Belgische modehuis Natan. Met een stralende glimlach ontving ze het koppel op de trappen van Paleis Noordeinde.

James Middleton, broer van Kate en Pippa Middleton leverde de schattigste video van de week. Van zijn hond om precies te zijn. Mabel de Golden Retriever snuffelt aan de camera op de tonen van Nelly Furtado's hit 'Like a bird'. Meer moet dat niet zijn om vrolijk van te worden. James gaf in eerdere interviews al toe dat zijn honden zijn mentaal welzijn verbeterden toen hij een depressie doormaakte. "Ik moet zeggen dat mijn vijf honden - Ella, Inca, Luna, Zulu and Mabel - een rol hebben gespeeld in mijn herstel.”

Op 31 oktober was er niet alleen feest naar aanleiding van Halloween. In Spanje werd de veertiende verjaardag van prinses Leonor (links op de foto) gevierd. De dochter van koning Felipe en koningin Letizia, die voluit Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz heet en eerste in lijn is voor de troon, houdt volgens de internationale media enorm van fotografie. Die passie deelt ze met haar mama. Ze is niet de enige royal met een oog voor de betere foto. Ook de Britse Kate Middleton kan aardig overweg met een camera en fotografeert graag haar drie kinderen.