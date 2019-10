In de Limburgse notariskantoren is het momenteel alle hens aan dek. Sinds de Vlaamse regering heeft aangekondigd dat ze de woonbonus zullen afschaffen vanaf 1 januari 2020, kent de vastgoedmarkt een enorme toename aan transacties. “De afgelopen maand oktober kende de Vlaamse vastgoedmarkt een stijging van maar liefst 43 % ten opzichte van oktober vorig jaar”, vertelt notaris Bart Van Der Meersch. “Zo'n stijging is ongezien.”