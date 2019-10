Triatlete Claire Michel breekt enkele dagen na haar zilveren medaille in Japan knieschijf bij fietsongeval

Triatlete Claire Michel heeft, enkele dagen na haar zilver op de Wereldbekermanche in het Japanse Miyazaki, haar linkerknieschijf gebroken bij een fietsongeval met een voetgangster. Dat heeft de 31-jarige Brusselse woensdag via Instagram laten weten. Een operatie is niet nodig.

“Dit is niet de manier waarop ik mijn post-seizoen wilde starten”, schreef Michel bij een foto, waarop ze in een ziekenhuisbed ligt met een ingepakt linkerbeen. “Maar als er ooit een goede timing is voor een fietsongeval en een gebroken knieschijf, is het denk ik nu. Enkele weken platte rust met mijn been in het gips, nadien bijkomende scans om de vooruitgang te zien en dan hopelijk in een brace. Gelukkig is er bij de breuk niets verschoven en is een operatie niet nodig.”

Michel liep de blessure begin deze week op, toen ze op de fiets botste met een voetgangster met oortjes in die de straat overstak. “We zagen mekaar niet omdat een vrachtwagen het zicht belemmerde”, legde de Belgian Hammer uit. “Ik kwam vervolgens slecht neer, met al mijn gewicht op mijn linkerknie.”

De Brusselse staat momenteel elfde op de wereldranking en twaalfde op de olympische lijst, die de kwalificatie voor de Spelen van volgend jaar bepaalt. Met die stek is Michel zo goed als zeker van haar ticket voor Tokio.

Michel was de laatste weken van het seizoen sterk op dreef. Medio oktober veroverde ze in het Zuid-Koreaanse Tongyeong het brons, waarna ze zaterdag in Miyazaki met het zilver aan de haal ging.