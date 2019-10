AA Gent-coach Jess Thorup: “Anderlecht kan grote kans voor ons zijn om eerste uitzege te pakken”

AA Gent heeft de ontgoocheling na het gelijkspel op bezoek bij Sint-Truiden doorgespoeld. Jess Thorup probeerde meteen ook zijn team opnieuw op scherp te zetten voor het vervolg: “Het was onze derde match in zeven dagen en ze gaven echt alles. Ze waren dan ook terecht ontgoocheld. We hebben die match evenwel nu uit ons hoofd gezet. We moeten snel doorschakelen want de volgende match volgt alweer snel.” Weer een lastige uitwedstrijd: deze keer op bezoek bij Anderlecht.

“Anderlecht is heel sterk aan de bal, ze hebben een goede opbouw en beschikken over heel veel offensieve en individuele kwaliteiten. Het wordt dus zeker opnieuw een grote test voor ons”, klinkt Thorup opvallend lovend over paars-wit dat ook onder het bewind van Frank Vercauteren nu niet bepaald de absolute topvorm te pakken heeft.

Zo toont Thorup ook begrip voor de tegenvallende resultaten: “Ik heb veel respect voor Anderlecht en wat ze nu doen: veel jonge spelers inpassen, zonder naar leeftijd te kijken, dat is heel knap. Die jonge gasten betalen dat ook terug door zich enorm in te zetten. Ze komen allen uit hun eigen academie en ze hebben dan ook op alle posities heel goede en technisch onderlegde spelers. Ik wil daarom ook niet te veel woorden besteden aan het verleden van Anderlecht. Ze pakken het nu wel anders aan en dat heeft soms tijd nodig.”

Nog steeds op zoek naar eerste uitzege

Als je het programma van AA Gent erbij neemt, besef je al snel dat er de Buffalo’s een zware maand november wacht. Maar ook nu blijft Thorup de rust zelve: “Ik ben niet de man die zich snel zorgen maakt als hij het programma bekijkt. Je moet match per match werken en uiteindelijk is er in deze competitie geen enkele wedstrijd makkelijk. Het kan echter wel een goede manier zijn om die moeilijke periode aan te vatten met een goed resultaat op bezoek bij Anderlecht.”

Ondertussen blijven de Buffalo’s op zoek naar die eerste uitzege. “Ik heb echt vertrouwen in het team en dit kan een grote kans voor ons zijn om de drie punten te pakken morgen. Ik hoop dat we dit thema snel kunnen afsluiten. Daarom kan het goed zijn dat we nu tegen een topteam mogen spelen. Dan kunnen we toch zonder al te grote druk die match aanvatten. Ook al willen we wel telkens een match winnen. We kunnen echter iets moois bereiken en nog dichter bij elkaar komen. En dat is welkom want ook in de Europa League hebben we nog lastige uitduels voor de boeg.”

“Laurent Depoitre is er klaar voor!”

Tenslotte kwam de Deense coach van de Buffalo’s ook nog even terug op de onwaarschijnlijke misser van Laurent Depoitre op bezoek bij de Kanaries: “Natuurlijk heb ik gesproken met Laurent Depoitre. En uiteraard wordt er veel nagekaart als je zo’n kans mist. Maar het is vooral zaak dat je hier uit leert. Voor mij is zijn reactie nu belangrijker dan die kans op zich. We moeten nu vooral vooruitkijken en die fase achter ons laten. Hij was natuurlijk niet blij maar hij is er klaar voor. Ik werk nog maar enkele maanden met Laurent maar ik voel wel dat hij mentaal heel klaar is. Je zag hem in die fase echt twijfelen en achteraf kun je dan wel zeggen dat het een foute keuze was. Maar nu moet hij gewoon verder en dat kan vanaf morgen.”