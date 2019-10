Elise Mertens en Aryna Sabalenka knopen aan met zege in dubbeltoernooi op WTA Finals

Op de WTA Finals in Shenzhen (hard/14 miljoen dollar) hebben Elise Mertens en Aryna Sabalenka woensdag hun tweede wedstrijd in de groepsfase van het dubbelspel gewonnen. De Hamontse en de Wit-Russische, die het eerste reekshoofd vormen, haalden het van de Taiwanese zussen Latisha en Hao-Ching Chan (WTA 11 in dubbel).