Rajapack in Tongeren profiteert van groei e-commerce. Video: TV Limburg

Tongeren - Opnieuw ziet Raja in Tongeren een omzetstijging van 10 procent. De Europese marktleider van verpakkingsmateriaal, rondt dit jaar een omzet van 60 miljoen euro. Dat komt door de blijvende groei van e-commerce.

We kopen massaal online en die aankopen moeten nu eenmaal verpakt worden. Raja heeft klanten als Amazon en Ikea maar ziet ook dat verpakkingsmateriaal weegt op het milieu. Na de in water oplosbare opvulchips wordt er daarom vanaf deze maand getest met verfrommeld papier als opvulmateriaal in een kartonnen doos.