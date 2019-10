19-jarige Genkenaar riskeert 23 maanden cel voor woninginbraak: “Familiejuwelen gestolen”

Genk / Alken -

Een 19-jarige man riskeert een opsluiting van 23 maanden en een geldboete van 1.600 euro voor twee inbraken. Zo zou hij binnengebroken zijn in een woning in Genk en ging hij ervandoor met gouden juwelen en de BMW op de oprit. Later brak hij ook in bij een quadshop in Alken en stal hij vier quads. “Hij wilde enkel een plezierritje maken”, zo klonk het bij zijn advocaat.