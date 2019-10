Kathleen Vereecken wint Boekenleeuw 2019, Kaatje Vermeire de Boekenpauw

Op de Boekenbeurs in Antwerp Expo zijn Kathleen Vereecken en Kaatje Vermeire uitgeroepen tot winnaars van respectievelijk de Boekenleeuw en Boekenpauw 2019. De Boekenleeuw is een prijs voor het beste kinder- en jeugdboek van het voorbije jaar, de Boekenpauw voor het mooist geïllustreerde. Marc De Bel nam dan weer een carrièreprijs in ontvangst, de Muze van Sabam.