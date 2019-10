Neos maakt citytrip naar Rotterdam

Hechtel-Eksel - Van maandag 21 tot en met 23 oktober verkenden 45 Neos-leden Rotterdam en omgeving. Overnachten deden de reizigers op de SS Rotterdam, een voormalig cruiseschip.

Na het bezoek beseffen de Neos-leden dat Rotterdam veel meer is dan alleen een haven. Het is een jonge, dynamische wereldstad die zichzelf in sneltempo blijft vernieuwen. Het is een leuke speeltuin voor de moderne architecten, die ervoor gezorgd hebben dat de skyline van Rotterdam atypisch Hollands is. Nederland staat voor polders en laagbouw. Rotterdam is met zijn vele wolkenkrabbers het tegenovergestelde.

Dag twee brachten de Neos-leden door in Gouda. In kaasboerderij Hoogerwaard vertelde de boer de Neos-leden over het kaasmaakproces van de Goudse kaas en verklapte ook het geheim om de echte Goudse kaas te herkennen. "Op woensdagmorgen, onze laatste dag, beklommen we de 185 meter hoge Euromast en werden boven beloond met een schitterend zicht op de stad Rotterdam", vertellen de Neos-leden. "Bij helder weer zou men zelfs Den Haag of Antwerpen kunnen zien. Maar daar staken de nogal grijze wolken een stokje voor. Op de terugweg maakten we nog een korte stop bij de Vlaamse loodsen in Vlissingen. Hier konden we nog even uitwaaien aan zee alvorens huiswaarts te keren."

Overnachten deden de Neos-leden op de SS Rotterdam, een voormalig cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn. Dit stoomschip ligt nu permanent aangemeerd in Rotterdam en is nu een viersterrenhotel. De hutten van dit stoomschip werden omgebouwd tot 254 kamers. Deze zijn allen ingericht in de stijl van de jaren 50 en lieten de Neos-senioren dus wegdromen naar de tijd dat ze zelf nog tieners en pubers waren. Goed gezelschap, een mooi programma, goed eten, een unieke slaaplocatie, allemaal factoren die er voor zorgden dat de Neos-leden woensdagavond met een tevreden gevoel weer hun eigen bed opzochten.