Bradley Cooper toont dochtertje voor het eerst aan de wereld

Bradley Cooper (44) bracht voor het eerst zijn dochtertje Lea de Seine mee naar een openbaar evenement. Nochtans schermen de acteur en zijn ex Irina Shayk (33) normaal het meisje af van de schijnwerpers.

Bradley Cooper had een wel heel bijzondere date meegebracht naar de uitreiking van de Mark Twain Prize for American Humor in Washington D.C. Niemand minder dan zijn tweejarig dochtertje Lea de Seine was van de partij. Dat was meteen de eerste keer dat het meisje op een officieel evenement verscheen. Ze droeg voor de gelegenheid een zwart jurkje met zilveren sterren en een zwarte bodywarmer.

De ‘A star is born’-acteur kreeg zijn dochtertje samen met het Russische model Irina Shayk. Het koppel zette in juni na vier jaar een punt achter de relatie. Naar verluidt hebben ze de gezamenlijke voogdij over hun dochter. “Ze wonen allebei in New York en hebben beiden een nanny”, vertelde een bron dichtbij hen aan US Weekly. “Ze werken samen om ervoor te zorgen dat hun dochter altijd bij een van haar ouders is. En als Lea belangrijke gebeurtenissen in haar leven heeft, zullen zowel Bradley als Irina er zijn.”