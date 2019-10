Oostende en Antwerp Giants in Italië en Griekenland op zoek naar Champions League-stunt

De derde speeldag van de Champions League brengt voor kampioen Oostende en bekerwinnaar en vica-kampioen Antwerp Giants bij respectievelijk het Italiaanse Sassari en het Griekse AEK Athene vanavond een zware opdracht on the road.

Zowel de kustploeg als de Sinjoren tellen in de Champions League 1 op 2 en kennen dus een geslaagde start in de Champions League. Dinamo Sassari in je poule hebben: dat betekent een stevige tegenstander. Deze gewezen Euroleague-deelnemer won vorig seizoen de FIBA Europe Cup en heeft veel ambities in de Champions League Oostende kampt tevens met blessureperikelen. Shevon Thompson (heup), Simon Buysse (kaak) en Amar Sylla (voet) hopen toch speelklaar te geraken voor de Europese wedstrijd. Of Jean-Marc Mwema, die wegens een geblokkeerde onderrug in Hasselt niet speelde, ook minuten zal maken, is een groter vraagteken. In de Italiaanse Lega A prijkt Dinamo Sassari na een 4 op 5 op een gedeelde tweede plaats na leider Virtus Bologna, winnaar van de vorige Champions League. Antwerp Giants gaat vanavond bij de Griekse topclub AEK Athene en in de Olympic Indoor Hall (20.000 plaatsen) op zoek naar een stunt. Met onder meer Keith Langford, met 27 punten momenteel topschutter in de Champions League en Jonas Maculius kent AEK Athene, dat in 2018 de Champions League won, vele vedetten. “Wij presenteren een hongerige en jonge selectie. Wij zijn tevens underdog en gaan zonder druk van start,” zei coach Christophe Beghin van de Giants.