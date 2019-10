Voormalig Belgisch bondscoach Dick Advocaat wordt nieuwe trainer van Feyenoord

Dick Advocaat maakt donderdag zijn ’rentree’ op het trainingsveld van Feyenoord. Na zijn eerdere periode als adviseur gaat de 72-jarige Hagenaar dit keer - na het vertrek van Jaap Stam - aan de slag als hoofdtrainer. Dat schrijft De Telegraaf.

Op complex 1908 zal Advocaat samen met Cor Pot een open training leiden. Het is nog onduidelijk wie zijn tweede assistent gaat worden. John de Wolf staat op de wensenlijst, maar met zijn club Spakenburg, uitkomend in de Tweede Divisie, is nog geen overeenstemming bereikt. De oud-verdediger van Feyenoord heeft echter al aangekondigd dat hij sowieso aan het einde van het seizoen vertrekt uit het vissersdorp.

De selectie van Feyenoord werd dinsdag nog getraind door de oude assistenten van Jaap Stam: Jean-Paul van Gastel, Danny Landzaat, Said Bakkati en spitsentrainer Roy Makaay. Het is zeer de vraag of die allemaal kunnen aanblijven. In het voorjaar van 2016 dook Advocaat ook al op in Rotterdam. Destijds als adviseur van Giovanni van Bronckhorst, die toen met zijn team een reeks van zeven nederlagen had neergezet. Van 2009 tot 2010 was Advocaat ook even aan de slag als trainer van de Rode Duivels.

Feyenoord maakte maandag bekend dat het trainer Jaap Stam ontslagen had. Na nederlagen tegen Fortuna Sittard en AZ was de 4-0 in de klassieker tegen Ajax er te veel aan. Feyenoord is intussen weggezakt naar de twaalfde plaats.