Stella McCartney krijgt nieuwe belangrijke rol binnen LVMH

Stella McCartney was al langer de leading lady binnen de mode-industrie die zich het meest om duurzaamheid bekommerde en nu krijgt ze bij de luxegroep LVMH, waartoe haar modehuis behoort, een officiële functie die daarop inspeelt.

Stella McCartney wordt de persoonlijke raadgever van Bernard Arnault, de schatrijke eigenaar van de luxegroep LVMH. Ze zal hem bijstaan als het gaat over thema’s die betrekking hebben op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De Britse ontwerpsters is namelijk daarvan al sinds jaar en dag een van de voortrekkers in de modewereld. “Ooit was ik de freak in de kamer, maar die tijd lijkt voorbij te zijn”, zei ze daar ooit over.

In juli raakte het nieuws bekend dat Stella McCartney in handen was gekomen van LVMH, nadat het daarvoor zeventien jaar lang onderdeel had uitgemaakt van de stal van grote concurrent Kering. “Een beslissende factor was het feit dat Stella de eerste was om duurzaamheid en ethische zaken op de voorgrond te plaatsen, en dat ze een pionier was om haar modehuis daarrond op te bouwen”, klonk het toen bij LVMH.