Bagagekosten omzeilen? Deze dame toont enkele sluwe trucjes, maar haar plan valt op laatste moment in duigen

De Australische Rebecca Andrews had een wel heel creatieve list in gedachten voor haar vlucht richting Melbourne. Om te ontkomen aan extra bagagekosten, besloot ze zichzelf voor te doen als een zwangere vrouw. Zo kon ze in haar ‘bolle buik’ allerlei spullen verstoppen die doorgaans in haar valies zouden terechtkomen… al viel haar plannetje op het allerlaatste moment alsnog in duigen.

In een filmpje op Instagram deed ze haar hele plan uit de doeken. Meer dan enkel wat strak zittende kledij had ze niet nodig. Zo kon ze zowel wat oplaadkabels en haar laptop aan haar lichaam vast te maken. Op het eerste gezicht verre van comfortabel, maar het leek wel vruchten af te werpen. Zo raakte ze zonder problemen voorbij de security en bleef het gewicht van haar bagage onder de toegestane limiet.

Haar vreugde was weliswaar van korte duur. Toen Andrews door een gangpad richting het vliegtuig wandelde, ging het alsnog fout. “Ik liet mijn ticket vallen en maakte een geluid, waardoor het personeel even naar mij keek”, vertelde ze. “Toen ik voorover boog om het ticket op te rapen, werd de vorm van mijn laptop op mijn rug plots zichtbaar.” Reden genoeg voor het personeel om de Australische even aan te spreken, die vervolgens geen zinnig antwoord klaar had en haar trucje toegaf. Andrews moest omgerekend ruim 54 euro betalen om haar extra spullen mee te kunnen nemen.