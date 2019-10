Woensdagochtend is de stroom op de luchthaven van Zaventem uitgevallen. “Onze noodgeneratoren hebben het probleem opgevangen, er is geen merkbare impact voor passagiers”, aldus een woordvoerder van Brussels Airport.

“De stroom is kort uitgevallen in de terminal”, zegt de woordvoerder nog. Over de oorzaak van de panne is voorlopig niet geweten. Een passagier op Twitter stelt dat er in Terminal B gedurende ...