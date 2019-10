“PlayStation 4 op een na best verkochte spelconsole ooit”

De PlayStation 4 van de Japanse onderneming Sony is sinds zijn lancering 102,8 miljoen keer over de toonbank gegaan. De spelconsole is daarmee uitgegroeid tot de op een na best verkochte thuisconsole aller tijden. Dat schreven meerdere gespecialiseerde websites woensdag nadat Sony kwartaalresultaten had gepubliceerd. Het concern verhoogde zijn winstverwachting.