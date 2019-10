Halloweenspektakel lokt 3400 bezoekers naar tuin van de deken

Bree - Ook dit jaar had Graaf Breecula wel zin in een ‘Halloweenfeestje’ en nodigde enkele ‘freaky circusacts’ uit in de Tuin van de Deken.

Het was aanschuiven voor de poorten van het circus, maar éénmaal op het terrein heerste er vooral een spannend gezellige sfeer! Na de opening door de circusdirecteur mocht het publiek de vele acts en belevingstaferelen op eigen initiatief gaan verkennen. De waarzegster, de sterkste man, de goochelaar, het freaky vrouwtje en alle andere circusartiesten vielen erg in de smaak van jong en oud. Doordat de doorstroming erg vlot verliep kon de organistatie op een verantwoorde manier iets meer dan het vooraf afgesproken aantal bezoekers veilig binnen laten. Na zaterdag- en zondagavond werd er afgetikt op 3400 bezoekers!

"Dit Circus van de Nacht was een absoluut succes. Als je de verwondering en blijdschap op die kindergezichtjes ziet, wordt daar zelf vrolijk van! We willen ons publiek op een mooie en sfeervolle manier ‘Halloween’ laten beleven en daar zijn we zeker in geslaagd! Toch is dit alles onmogelijk zonder het harde werk en toewijding van al onze medewerkers, acteurs en vrijwilligers",, zegt creatief brein Serge Dessers van Samaritan Musical Productions.