Gladde slang en heikikker krijgen meer ruimte tussen Ziepbeek en Neerharenheide

Lanaken - Op 27 oktober 2019 vond de infowandeling over het project ‘Meer ruimte voor gladde slang en heikikker tussen Ziepbeek en Neerharenheide’ plaats. In de bossen tussen deze waardevolle natuurgebieden zal de gemeente Lanaken i.s.m. het Agentschap Natuur en Bos twee open corridors (verbindingszones) aanleggen. De gladde slang en heikikker zijn afhankelijk van open natuur (heide met struik- en boomopslag).

Jos Gorissen, die als vrijwilliger aan de slag is bij het Agentschap Natuur en Bos, nam een twintigtal wandelaars mee op sleeptouw en gaf hen meer uitleg over de huidige werken en de geplande maatregelen. Ook het beheer van de open corridors kwam aan bod.

Fase 1 van het project is nog in uitvoering. De Premium-wandeling van het Nationaal Park Hoge Kempen leidt je langs de projectzones. Op deze route werden enkele infoborden geplaatst.

Na de werken zal geleidelijk een gevarieerder en aantrekkelijker landschap ontstaan, waardoor de landschapsbeleving voor fietsers, ruiters en wandelaars verhoogt en deze er met volle teugen van kunnen genieten.