Netflix zorgt voor meer vrouwen tijdens F1-races

Volgens de organisatoren van de GP van Mexico is de ticketverkoop gevoelig gestegen dankzij de Netflix-reeks ‘Drive to survive.’ Opvallend was ook dat er vooral een stijging van de vrouwelijke fans was waar te nemen.

Dit jaar mochten ze in Mexico ongeveer dertig procent meer vrouwelijke fans begroeten dan in 2018. Volgens organisator Alejandro Soberon was dat een direct effect van de Netflix-serie ‘Drive to survive’ die eerder dit jaar uitkwam.

"We hebben gemerkt dat de belangstelling van vrouwen met dertig procent is toegenomen," zei Soberon.

"Ik denk dat de serie vooral effect had op dames die dit raceconcept erg saai vonden totdat ze ontdekten dat er ook drama achter zat, een ander verhaal. En ik denk dat dat heeft geholpen."

"Veel van de mannen die vroeger alleen kwamen, hebben nu een probleem! Vroeger was het een vrij weekend en misschien is het dat nu niet meer omdat hun dames misschien zeggen: 'Hé, ik ga ook mee!'"

De organisator van de GP van de Verenigde Staten, Bobby Epstein, heeft ook al laten weten dat het effect van de Netflix-reeks duidelijk voelbaar is in de ticketverkoop. Soberon vindt dat de reeks kwalitatief erg goed was omdat ze ook de menselijke kant van het F1-circus laat zien.

Na een analyse van het evenement en de demografie van de ticketverkoop weet de organisator precies wat de ticketverkoop drijft.

"We weten precies wie de tickets koopt, we kennen het geslacht, de leeftijd en waar ze vandaan komen. We onderzoeken dat, we denken dat het fundamenteel is in deze business," voegt Soberon eraan toe.

"We hebben het getest en het is direct gerelateerd aan de Netflix-serie."

