HasseltEls Clottemans (35), tot 30 jaar veroordeeld voor de parachutemoord, wil overdag de gevangenis kunnen verlaten of met een enkelband thuis de rest van haar straf uitzitten. Maar om in aanmerking te komen voor deze versoepeling van haar straf, met het oog op vervroegde vrijlating, is er een belangrijke voorwaarde: schuldinzicht. En Clottemans heeft nooit bekend dat zij in 2006 de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren (37) heeft gesaboteerd.