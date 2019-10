In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden dinsdag met een verpletterende meerderheid formeel de “Armeense genocide” erkend. De opmerkelijke stemming werd in het halfrond op applaus onthaald. Turkije waarschuwt voor een verzuring van de relaties.

Het is de eerste keer dat een dergelijke resolutie in plenaire stemming werd gebracht in de Verenigde Staten. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2008 sprak Barack Obama, toen nog senator ...