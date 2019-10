Opnieuw pech voor Anderlecht: Adrien Trebel moet onder het mes

Er kan er altijd nog eentje bij. Bij Anderlecht is nu ook Adrien Trebel (28) out. Trainer Frank Vercauteren kondigde woensdagmiddag aan dat de Franse middenvelder een knieoperatie moet ondergaan. Paars-wit hoopt op een terugkeer na de interlandbreak.

De Fransman was vrijdag op Eupen de enige speler die gewisseld werd bij RSCA en blijkbaar was dat omwille van een kniekwetsuur. Bij paars-wit is Trebel al de negende geblesseerde. In de ziekenboeg zaten al Kompany, Chadli, Nasri, Sandler, Dimata, Bakkali, Najar en Gerkens. Een reden voor die blessuregolf is moeilijk te definiëren.

Trebel had natuurlijk lang niet gespeeld en keerde plots terug, maar hij leek fysiek wel klaar. Morgen tegen Gent zijn er enkele kandidaten om de Fransman te vervangen: Vlap of Zulj zijn opties, maar ook Saelemaekers kan opnieuw als nummer 10 worden uitgespeeld.