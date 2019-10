Het punt dat STVV zondag pakte tegen AA Gent, was hoopvol. Zeker na de zware verliesbeurten in Kortrijk en Anderlecht. Samy Mmaee verzoop op het middenveld in die uitduels, tegen de Buffalo’s herpakte hij zich, als verdediger. “Ik blijf in eerste instantie dan ook een verdediger”, zegt Mmaee, die stiekem op een uitoverwinning hoopt in Mechelen. “Al weten we dat het aartsmoeilijk wordt.”