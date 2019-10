Halloween is écht een beetje horror aan zee: KV Oostende verloor nu ook tegen Charleroi en ziet de kelderploegen naderen.

‘KVO zal nooit vergaan!’ Het spandoek in de spionkop loog er niet om. Stel je dit voor: je laat 5 op 30 optekenen in de competitie, en toch is die statistiek pas gespreksonderwerp nummer ...