Zeven doelpunten in tien wedstrijden. Met zo’n balans kan je al eens thuiskomen, zeker als je Romelu Lukaku heet. De Rode Duivel scoorde tegen Brescia op prachtige wijze de 0-2 voor Inter. Aanpakken, dribbelen en dan verwoestend uithalen met links. Bingo! Coach Antonio Conte was door het dolle heen want de Nerazzurri lijken voorlopig weer leider in de Serie A te worden.