Facebook en Instagram maken het gebruik van ‘seksueel getinte’ emoji’s onmogelijk. En ze gaan daar ver in: de aubergine en de perzik komen op de zwarte lijst te staan wegens te pikant.

Naar je vrouw een Facebook-bericht sturen met schat, heb je vanavond zin in...en dan een emoji van een aubergine”, het zal in de toekomst niet meer kunnen. Want een aubergine staat voor veel gebruikers ...