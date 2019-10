Grappen van Jeroom worden bestraft in ‘De Slimste Mens ter Wereld’

Exit Geike Arnaert, enter Laura Govaerts. De MNM-dj maakte vanavond haar opwachting in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Na de indrukwekkende deelname van haar Bocholtse collega Lotte Vanwezemael heeft ze grote schoenen te vullen. Al was het in deze aflevering de jury die met de meeste aandacht ging lopen.