De brandweer van Maaseik rukte dinsdagavond rond 20.15 uur uit voor een brand op het vakantiepark Nutchel in Waterloos bij Neeroeteren. Het vakantieverblijf behoort tot het domein De Warre en heeft kleine vakantiehuisjes midden in het bos van het Natuurgebied Bergerven.

Het is in een van deze huisjes dat er melding van een brand was. Bij aankomst van de hulpdiensten was echter niet duidelijk wat er ...