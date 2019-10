Werkgevers ontdekken “het grijze goud”

Meer en meer Limburgse werkgevers vullen hun vacatures in met 55-plussers. VDAB Limburg noteert een daling van maar liefst 14 procent in de werkloosheidscijfers in de leeftijdsgroep van 55 tot 60 jaar. Er is nu eenmaal een grote krapte op de arbeidsmarkt. Meer nog: de ervaring van 55-plussers is broodnodig.