David Goffin treft Grigor Dimitrov in tweede ronde ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs

David Goffin (ATP 14), die als twaalfde reekshoofd was vrijgesteld voor de eerste ronde, treft in de tweede ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hard/5.207.405 euro) de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27). Die laatste versloeg dinsdag in de eerste ronde de Fransman Ugo Humbert (ATP 56) met 4-6, 6-1 en 6-2.

Acht keer al stonden Goffin en Dimitrov tegenover elkaar, met slechts één zege voor de Luikenaar, in 2017 in Rotterdam. Het laatste onderlinge duel werd in 2018 in Monte Carlo gespeeld. Goffin maakt nog altijd een kleine kans op de Masters in Londen, maar dan moet hij op heel wat meeval rekenen in de Franse hoofdstad.

Het ATP-toernooi in Parijs is het laatste van het seizoen. De Rus Karen Kachanov is titelverdediger.